Лукашенко в День независимости Украины пожелал гражданам «мирного неба»
Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении Украины с Днем независимости пожелал жителям страны «мирного неба и гражданского согласия». Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.
К тому же политик подчеркнул необходимость переговоров по конфликту «ради нынешнего и будущих поколений славянских народов». Он добавил, что со своей стороны Белоруссия продолжит помогать обеспечивать наступление скорейшей безопасности в регионе.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут устранить украинские агенты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru