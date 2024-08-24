Лукашенко в День независимости Украины пожелал гражданам «мирного неба»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении Украины с Днем независимости пожелал жителям страны «мирного неба и гражданского согласия». Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

В обращении ко Дню независимости Украины Зеленский высказал угрозы России

К тому же политик подчеркнул необходимость переговоров по конфликту «ради нынешнего и будущих поколений славянских народов». Он добавил, что со своей стороны Белоруссия продолжит помогать обеспечивать наступление скорейшей безопасности в регионе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут устранить украинские агенты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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