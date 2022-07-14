Лукашенко: украинский всегда будет звучать на «Славянском базаре в Витебске»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский язык всегда будет присутсвовать на фестивале «Славянский базар в Витебске». Об этом он сообщил на открытии международного фестиваля, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Украина была потеряяна, когда ее политики отказались от славянской идентичности.

По словам Лукашенко, братский украинский народ вернется в свою семью.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры