Лукашенко: украинский всегда будет звучать на «Славянском базаре в Витебске»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский язык всегда будет присутсвовать на фестивале «Славянский базар в Витебске». Об этом он сообщил на открытии международного фестиваля, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Украина была потеряяна, когда ее политики отказались от славянской идентичности.

По словам Лукашенко, братский украинский народ вернется в свою семью.

