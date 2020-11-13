Лукашенко: Уйду со своего поста, когда надо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не уйдёт с поста главы государства внезапно, а сложит полномочия «когда надо». Об этом белорусский лидер заявил на встрече с журналистами.

Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фрагмент видеозаписи встречи. Глава государства, отвечая на вопрос о наличии условий для того, чтобы «вдруг» покинуть пост, заявил, что внезапное сложение полномочий опасно.

«Вдруг я не откажусь, я просто когда надо уйду с этого поста», — сказал Лукашенко.

Ранее СМИ сообщали о том, что Лукашенко дал гарантию на проведение новых выборов в Белоруссии, когда граждане страны примут такое решение.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.

