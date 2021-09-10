Лукашенко сообщил об «очень серьезных договоренностях» с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин достигли серьезных договоренностей в ходе встречи в Москве. Об этом сам Лукашенко заявил на встрече с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА. Как отметил глава республики, «хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России».

«Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — подчеркнул Лукашенко.

Переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись накануне, напоминает RT. Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству, в том числе об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом, пишет «Свободная пресса».

