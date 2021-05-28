Лукашенко рассказал подробности откровенного разговора с Порошенко
Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фрагмент выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко на заседании представителей СНГ, в котором он рассказал об «откровенном разговоре» с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Белорусский лидер отметил, что он первым узнал от украинского президента о намерении Украины выйти из СНГ, в связи с чем поинтересовался о причинах такого решения. Также Лукашенко заявил, что тогда Порошенко «вытаскивали из СНГ».
Президент Белоруссии добавил, что говорил и Порошенко, и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили о том, что выйти из СНГ легко, а вернуться - сложно, так как будет много издержек и проблем.
«Что тут мы в СНГ такое творим, что может мешать «незалежности» Украины? Да ничего!... [Порошенко] Согласился, год терпел, а потом втихую ушел. Ну, и что? Ну, вот результат», - резюмировал белорусский президент.
Ранее председатель Конституционной комиссии и глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что Всебелорусское народное собрание наделят правом объявить импичмент президенту республики, пишет Ura.ru.
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