Лукашенко рассказал о варианте проекта новой белорусской конституции
Вариант проекта новой Конституции Белоруссии готов, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
В ходе расширенного заседания Конституционной комиссии глава государства отметил, что специалисты детально изучили все предложения и современные тенденции развития конституционного законодательства, проанализировали «мировой опыт государственного строительства». Лукашенко подчеркнул, что была проделана большая работа, и поблагодарил комиссию за неравнодушие и ответственный подход, пишет РИА ФАН.
Лукашенко подчеркнул, что окончательное решение по новой Конституции примет белорусский народ.
«Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года», — приводит слова белорусского лидера Ura.ru.
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