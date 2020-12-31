Лукашенко рассказал о своём новогоднем желании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своём желании в Новый год.
Главу государства цитирует Sputnik Беларусь. По словам Лукашенко, он хотел бы благодарности народа за всё, что власти сделали «за этот период времени».
«А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство", — сказал белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко отметил, что кому-то достижения властей и общества могут показаться незначительными. Однако, по словам президента, «планку подняли довольно высоко», и в будущем гражданам страны «придётся прыгнуть».
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