Лукашенко рассказал о своём новогоднем желании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своём желании в Новый год.

Главу государства цитирует Sputnik Беларусь. По словам Лукашенко, он хотел бы благодарности народа за всё, что власти сделали «за этот период времени».

«А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство", — сказал белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко отметил, что кому-то достижения властей и общества могут показаться незначительными. Однако, по словам президента, «планку подняли довольно высоко», и в будущем гражданам страны «придётся прыгнуть».

