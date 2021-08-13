Лукашенко рассказал о смене власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что процесс передачи власти в республике новому поколению должен идти постепенно, сообщает РИА Новости.

На встрече с жителями агрогородка Тихиничи Гомельской области белорусский лидер отметил, что необходимо сохранить то, на чём всегда держалась жизнь и человек - труд и хлеб.

«Приходит новое поколение. Мы должны не просто им передать страну. Мы должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы», - заявил глава республики.

Ранее Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества заявил, что скоро уйдёт с поста президента Белоруссии, сообщает «Свободная пресса».

