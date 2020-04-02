Лукашенко рассказал, какой должна быть единая валюта с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что не против введения единой валюты с Российской Федерацией.

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Глава республики подчеркнул, что Минск не отказывается ни от одного пункта договор о создании Союзного государства.

«Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль», - цитирует Лукашенко «МИР 24».

Президент Белоруссии также отметил, что пока непонятно, кто будет управлять эмиссионным центром в случае введения единой валюты.

Отметим, что сегодня, 2 апреля, Россия и Белоруссия отмечают День единения народов. В этот день 24 года назад был подписан договор о создании сообщества двух государств, спустя еще год — союзный договор.

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ФОТО: Сергей Мамонтов//РИА Новости
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