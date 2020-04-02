Лукашенко рассказал, какой должна быть единая валюта с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что не против введения единой валюты с Российской Федерацией.
Глава республики подчеркнул, что Минск не отказывается ни от одного пункта договор о создании Союзного государства.
«Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль», - цитирует Лукашенко «МИР 24».
Президент Белоруссии также отметил, что пока непонятно, кто будет управлять эмиссионным центром в случае введения единой валюты.
Отметим, что сегодня, 2 апреля, Россия и Белоруссия отмечают День единения народов. В этот день 24 года назад был подписан договор о создании сообщества двух государств, спустя еще год — союзный договор.
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