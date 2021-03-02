Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около 70% информации в СМИ о его переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, «полная брехня и выдумки», передаёт БелТА.

На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере глава государства рассказал, что 22 февраля в Сочи не обсуждались возможность транзита власти в Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что сообщения в СМИ о якобы обсуждении кредитов для Минска, являются фейком, так как подобной темы даже не было в повестке дня.

По словам белорусского лидера на переговорах были «подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений».

Лукашенко уточнил, что обсудил с Путиным взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним.

«Контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного государства», - подчеркнул президент Белоруссии.

После переговоров в Сочи, президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко провели 23 февраля телефонный разговор, сообщает RT. В ходе беседы они обсудили функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях.

