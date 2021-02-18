Лукашенко призвал не «париться» по поводу санкций

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссия и Россия могут справиться с любыми вызовами и целиком обеспечить себя всем необходимым, несмотря ни на какие санкции. Эту тему президент Белоруссии поднял на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Как выразился белорусский лидер, Минску и Москве не стоит «париться» по этому поводу.

«Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул — боже мой, чего мы трепещем и паримся? Мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, это касается всего — «за исключением некоторых деталей». Хотя и эти детали, по оценке президента Белоруссии, можно совместно произвести в течение 3—5 лет.

Александр Лукашенко также анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что приедет в Москву не за тем, чтобы что-то просить, передает «Свободная пресса».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия «не рухнет на колени» в непростых условиях пандемии коронавируса, а также из-за внутреннего и внешнего давления, отмечает RT.

