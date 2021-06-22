Лукашенко призвал народы Польши, Литвы и Украины разобраться с «обезумевшими» политиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после введения новых санкций ЕС призвал народы Польши, Украины, Латвии и Литвы разобраться с "обезумевшими" и "потерявшими реальность" политиками. Об этом политик заявил в Бресте на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.
По мнению Лукашенко, западные политики стремятся "испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов - на патриотичность". Белорусский президент напомнил, что 80 лет назад регион также был на грани глобального конфликта. Лукашенко призвал граждан соседних стран "очнуться, пока не поздно" и разобраться с "обезумевшими и потерявшими реальность" политиками.
Лукашенко также заявил, что мирная жизнь не стоит "безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств". По его словам, белорусы не отдадут "родную землю, независимость и суверенитет". Трансляцию речи проводил государственный телеканал "Беларусь 1".
В понедельник 21 июня Евросоюз расширил санкционное давление против Белоруссии. Под ограничения попали 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций.
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