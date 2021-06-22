Лукашенко призвал народы Польши, Литвы и Украины разобраться с «обезумевшими» политиками

По мнению Лукашенко, западные политики стремятся "испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов - на патриотичность". Белорусский президент напомнил, что 80 лет назад регион также был на грани глобального конфликта. Лукашенко призвал граждан соседних стран "очнуться, пока не поздно" и разобраться с "обезумевшими и потерявшими реальность" политиками.



Лукашенко также заявил, что мирная жизнь не стоит "безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств". По его словам, белорусы не отдадут "родную землю, независимость и суверенитет". Трансляцию речи проводил государственный телеканал "Беларусь 1".

В понедельник 21 июня Евросоюз расширил санкционное давление против Белоруссии. Под ограничения попали 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций.