Лукашенко прибыл с визитом в Москву

160 городских объектов были полностью отреставрированы в Москве за минувший год Началось строительство тоннеля на участке МСД на пересечении с улицей Бакинская В Москве отремонтируют здание Учебного центра по ГО и ЧС в Хорошево-Мнёвниках Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии Дня работников ЖКХ Тишковец: За сутки в Москве местами выпала пятая часть от месячной нормы осадков