Лукашенко прибыл с визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает БЕЛТА.
По данным агентства, лидер республики прилетел в столичный аэропорт Внуково. В церемонии встречи Лукашенко задействовали почетный караул.
Президент Белоруссии проведет переговоры в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи запланировано подписание пакета документов.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным станет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск, пишет Ura.ru.
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