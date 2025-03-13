Лукашенко прибыл с визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, лидер республики прилетел в столичный аэропорт Внуково. В церемонии встречи Лукашенко задействовали почетный караул.

Президент Белоруссии проведет переговоры в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи запланировано подписание пакета документов.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным станет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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