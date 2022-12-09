Лукашенко предрек политический кризис в некоторых западных странах

К продовольственному и энергетическому кризисам, разразившимся в западных странах, скоро может присоединиться и напряженная политическая ситуация. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на белорусского лидера Александра Лукашенко.

Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

В ходе своего выступления на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке политик заявил, что симптомы политического кризиса в отдельных государствах Запада становятся все более и более явными. Среди населения западных стран растет недовольство политикой правящей элиты, а местные аналитики отмечают, что вводимые санкции оборачиваются гораздо большим уроном против своих же создателей.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал Запад «не сжигать мосты» с Москвой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СаммитЕАЭСЗападКризисАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры