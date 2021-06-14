Лукашенко предложил обучить всех белорусов стрельбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обучить жителей республики навыкам обращения со стрелковым оружием. Об этом глава государства заявил во время посещения предприятий военно-промышленного комплекса.

По мнению Лукашенко, начать следует со студентов: белорусский лидер считает, что население стоит обучить «собрать, разобрать автомат, стрельнуть», чтобы «не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя».

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Между тем, на минувшей неделе Европарламент принял резолюцию против Белоруссии, в которой призывает страны ЕС ввести санкции в отношении республики, а также требует от белорусских властей освобождения политзаключенных. Документ был разработан на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, сообщает Ura.ru.

