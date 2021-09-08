Лукашенко предложил не принимать обратно нелегалов из ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс в парламент законопроект о приостановке действия соглашения с Евросоюзом (ЕС) о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, передаёт БелТА.
Документ, подготовленный белорусским правительством, предусматривает временный отказ Минска от обязательств по передаче, принятию и возврату лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что законопроект подготовлен в качестве одной из ответных мер на недружественные действия со стороны ЕС и входящих в него государств в отношении Белоруссии.
Ранее Лукашенко приказал закрыть границу Белоруссии с западного и южного направлений, сообщает ОТР.
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