Лукашенко поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил молдавского политика Майю Санду с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что белорусский президент пожелал Санду здоровья, а гражданам Молдавии — мира и прогресса.

Лукашенко заявил, что Минск и Кишинёв накопили «значительный опыт» взаимодействия в различных сферах. Глава Белоруссии выразил надежду на востребованность этого опыта для дальнейшего развития государств.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия «была и остаётся» партнёром Молдавии. По словам белорусского президента, содействие стран позволит «обогатить двусторонние отношения новыми созидательными инициативами».

Второй тур выборов президента состоялся в Молдавии 15 ноября. Претендентами на пост главы государства были президент Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, и лидер партии «Действие и солидарность», экс-премьер Майя Санду. По данным молдавского избиркома, Санду получила 57,75% голосов избирателей. За Додона проголосовали 42,25% граждан Молдавии.

