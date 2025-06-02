Лукашенко посетит Китай и проведет переговоры с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Китай, политик проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул первого».
Визит Лукашенко запланирован на 2-4 июня. Отмечается, что глава Белоруссии проведет «традиционную дружескую семейную встречу» с Си Цзиньпином в Пекине. Главы государств побеседуют один на один.
«Затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин... обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив», - указано в сообщении.
Ожидается, что политики также обсудят вопросы международного сотрудничества. Кроме того, у Лукашенко запланированы другие переговоры и встречи.
Между тем президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин продлил срок государственной службы Рябкову
- Лукашенко посетит Китай и проведет переговоры с Си Цзиньпином
- Состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд
- В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета
- ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье
- В Москве при пожаре в подземном паркинге спасены шесть человек
- Оппозиционер Навроцкий избран президентом Польши
- В Воронежской области перекрыли трассу М4 после падения дрона на ЛЭП
- Над территорией России перехватили и уничтожили 162 украинских БПЛА
- В КНДР назвали доклад о сотрудничестве с Россией нарушением суверенитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru