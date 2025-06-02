Лукашенко посетит Китай и проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Китай, политик проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул первого».

Визит Лукашенко запланирован на 2-4 июня. Отмечается, что глава Белоруссии проведет «традиционную дружескую семейную встречу» с Си Цзиньпином в Пекине. Главы государств побеседуют один на один.

«Затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин... обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив», - указано в сообщении.

Ожидается, что политики также обсудят вопросы международного сотрудничества. Кроме того, у Лукашенко запланированы другие переговоры и встречи.

Между тем президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином, пишет RT.

