Поклонская пригласила Лукашенко в Крым
Александр Лукашенко избегает давать конкретный ответ на вопрос о статусе Крыма. Так депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление президента Белоруссии. Он выразил готовность признать Крым, когда «последний олигарх РФ начнет поставлять туда продукцию».
Об этом Лукашенко завил в ходе «Большого разговора с президентом». По словам Поклонской, для неё такой посыл к российским олигархам не совсем ясен.
«Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признаёт Белоруссию. А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого», - отметила депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как подчеркнула Наталья Поклонская, об условиях признания Крыма не может быть речи, поскольку сами жители полуострова сделали свой выбор в ходе референдума в 2014 году. Что касается позиции других государств, то, по словам Поклонской, необходимо время, чтобы «выбор и смелость людей были признаны».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Экс-замглавы СК по Свердловской области получил 8,5 года колонии за взятку
- Поклонская пригласила Лукашенко в Крым
- Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа из-за ливней и ветра
- В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
- Меркель посетит в августе Киев
- Губерниев подколол Познера после слов о наказании РФ на Олимпиаде
- Полярник назвал онлайн-голосование наиболее удобной формой волеизъявления
- Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в соцучреждения
- Госдума может запретить въезд в Россию за нападение на русскоговорящих
- Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в попытке мошенничества Батурина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru