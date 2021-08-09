Поклонская пригласила Лукашенко в Крым

Александр Лукашенко избегает давать конкретный ответ на вопрос о статусе Крыма. Так депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление президента Белоруссии. Он выразил готовность признать Крым, когда «последний олигарх РФ начнет поставлять туда продукцию».

Об этом Лукашенко завил в ходе «Большого разговора с президентом». По словам Поклонской, для неё такой посыл к российским олигархам не совсем ясен.

«Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признаёт Белоруссию. А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого», - отметила депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как подчеркнула Наталья Поклонская, об условиях признания Крыма не может быть речи, поскольку сами жители полуострова сделали свой выбор в ходе референдума в 2014 году. Что касается позиции других государств, то, по словам Поклонской, необходимо время, чтобы «выбор и смелость людей были признаны».

