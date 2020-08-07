Лукашенко обвели вокруг пальца

Ситуацию с задержанием российских граждан в Белоруссии впервые обсудили по телефону президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Сообщение на сайте Кремля, хотя и выдержано в традиционном для таких случаев протокольном стиле, буквально источает оптимизм: «Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», - говорится в сообщении. И – главное:

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений».

Братских… А разве не было на этой неделе заявления Александра Лукашенко о том, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские, и что напрасно она это сделала? Или не было разговора Лукашенко с президентом Украины о выдаче Киеву части захваченных граждан России? Или не Лукашенко грозил, что «полыхнуть» может аж до самого Дальнего Востока? И после всего этого – вновь разговор о братских отношениях. Выходит, осознал, что «заплыл за буйки», и повернул к родному берегу?

Что же заставило президента Белоруссии так резко сменить курс? Не исключено, что публикация, из которой следует, что Лукашенко как мальчишку «развели» спецслужбы Украины. «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что украинские спецслужбы сумели создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом - в Венесуэле. И предположительно передали в Минск информацию о заезде «диверсантов». Завербованные должны были из Минска лететь по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас. Авиабилеты бронировались или приобретались через фирмы в Киеве и Львове. Но пока первая группа россиян ехала в Минск, их билеты были аннулированы, а высланные им контракты оказались поддельными. Их-то и схватили в санатории под Минском, обвинив в планах по дестабилизации обстановки в Белоруссии.

Всех задержанных россиян отпустят, а сразу после выборов, которые Лукашенко, разумеется, выиграет, начнется работа по возобновлению нормального диалога и отношений между двумя странами. Уверенность в этом высказал в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В противном случае, по его словам, «у Белоруссии нет никакого шанса выжить, ей грозит потеря суверенитета и гражданская война».



Стараниями украинских спецслужб Александр Лукашенко, с какой стороны ни посмотри, сел в лужу. После скандального разоблачения истории с «наемниками», о время которой он наговорил множество не менее скандальных заявлений, президент Белоруссии, вероятно, должен испытывать чувство вины по отношению к России. А попытка выстроить из России образ врага и с триумфом преодолеть его происки, набрав дополнительные очки в предвыборной кампании, обернулась против него, поскольку избирателям теперь очевидно, что его просто обвели вокруг пальца.

