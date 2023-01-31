Лукашенко «обменял» трактор на чучело льва

Отмечается, что техника была подарена в ходе визита белорусского лидера в африканскую страну и предназначена для личного подсобного хозяйства президента Зимбабве.

Мнангагве, в свою очередь, подарил Лукашенко чучело африканского льва.

Ранее белорусский лидер заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились, сообщает RT.

