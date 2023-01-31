Лукашенко «обменял» трактор на чучело льва
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве белорусский трактор, сообщает БелТА.
Отмечается, что техника была подарена в ходе визита белорусского лидера в африканскую страну и предназначена для личного подсобного хозяйства президента Зимбабве.
Мнангагве, в свою очередь, подарил Лукашенко чучело африканского льва.
Ранее белорусский лидер заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились, сообщает RT.
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