Лукашенко в Зимбабве встретили африканскими плясками. Видео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с государственным визитом в Зимбабве. В аэропорту столицы этой южноафриканской страны, не имеющей выхода к морю, Хараре его встретили национальными плясками и песнями.
Лукашенко у трапа встретил лично президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Белорусскому лидеру вручили венок из цветов. Толпа местных жителей радосто приветствовала гостя.
В Хараре уже прошёл белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором были подписаны сразу несколько двусторонних соглашений и других документов. Речь идёт, в частности, о поставках на местный рынок грузовой, автобусной и карьерной техники белорусского производства.
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