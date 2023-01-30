Лукашенко в Зимбабве встретили африканскими плясками. Видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с государственным визитом в Зимбабве. В аэропорту столицы этой южноафриканской страны, не имеющей выхода к морю, Хараре его встретили национальными плясками и песнями.

Лукашенко у трапа встретил лично президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Белорусскому лидеру вручили венок из цветов. Толпа местных жителей радосто приветствовала гостя.

В Хараре уже прошёл белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором были подписаны сразу несколько двусторонних соглашений и других документов. Речь идёт, в частности, о поставках на местный рынок грузовой, автобусной и карьерной техники белорусского производства.