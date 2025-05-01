Лукашенко назвал труд универсальным рецептом благополучия

Труд является «универсальным рецептом благополучия и согласия», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом говорится в поздравлении главы республики с Праздником труда, который отмечается 1 мая.

«Положенный в основу жизни... народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство», - указал политик.

Лукашенко обратился к ветеранам войны и труженикам тыла, которые восстанавливали страну после Великой Отечественной войны. Политик отметил, что благодаря их героизму и самоотверженности Белоруссия строит экономику, укрепляет политическую стабильность и передает опыт новому поколению.

Также лидер республики поблагодарил белорусов за вклад в процветание страны, указав, что успехи во всех сферах стали итогом ежедневных усилий граждан и их преданности своему делу.

Ранее Александр Лукашенко призвал белорусских чиновников не тратить бюджетные деньги на личные нужды и содержать «родных, близких, любовниц, еще кого-то» на свои средства, напоминает РЕН ТВ.

