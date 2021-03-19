Лукашенко назвал имена возможных кандидатов в президенты Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом предприятия «Молочный мир» в Гродно назвал имена возможных кандидатов в президенты республики. Видеоролик с речью главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Транзит власти один: выборы — народ избрал. <...> Мои дети после меня не будут президентами. Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами», — заявил Лукашенко, указав на своего помощника по Гродненской области Юрия Караева и главу региона Владимира Караника.
Президент подчеркнул, что чиновники — «толковые» и «знающие цену этой стране», отмечает «Свободная пресса».
Белорусский лидер был избран на новый президентский срок на выборах 9 августа 2020 года, сообщает Ura.ru. По данным Центризбиркома Белоруссии, следующие выборы президента состоятся не позднее 20 июля 2025 года.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия живет «не хуже других» и призвал граждан страны «держаться своей земли», сообщает РИА ФАН.
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