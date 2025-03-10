Лукашенко назначил Турчина премьером Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром республики Александра Турчина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Предыдущий глава правительства Белоруссии Роман Головченко назначен руководителем Нацбанка страны.

По конституции премьера Белоруссии назначает президент республики с согласия Палаты представителей.

Александр Турчин ранее занимал должность председателя Минского облисполкома. До этого государственный деятель работал в том числе в качестве помощника президента — главного инспектора по Гомельской области, главы аппарата Совета министров, первого заместителя премьер-министра.

Между тем Александр Лукашенко поставил перед кабмином задачу найти в Белоруссии редкоземельные металлы, пишет «Свободная пресса».

