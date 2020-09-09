Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
Александр Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии. Как отмечает Telegram-канал «Пул Первого», им стал экс-председатель госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед.
А ранее президент Белоруссии заявил, что глава Комитета госбезопасности республики Валерий Вакульчик был уволен из-за ситуации с задержанием 33 граждан России в конце июля. Об этом сообщил главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
«Мы спросили, из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он (Лукашенко – прим. ред.) сказал "да"», — цитирует Бабаяна РИА ФАН.
К слову, ранее Александр Лукашенко заявил, что россиянам, задержанным в Белоруссии по подозрению в дестабилизации обстановки в стране перед выборами, были принесены извинения. Об этом сообщает Интерфакс. Президент отметил, что их россиянам до возвращения на родину принес его старший сын Виктор Лукашенко, работающий советником по безопасности.
Напомним, 33 россиянина были задержаны под Минском в конце июля. Их обвинили в причастности к беспорядкам в белорусской столице как бойцов из ЧВК «Вагнер». Однако позже Минск отпустил задержанных. В конце августа Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских и американских спецслужб. В интервью телеканалу «Россия 24» он рассказал, что российских граждан использовали «втемную», заманив на территорию Белоруссии. Он отметил, что россияне планировали отправиться на работу в третью страну.
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