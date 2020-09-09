Александр Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии. Как отмечает Telegram-канал «Пул Первого», им стал экс-председатель госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед.

А ранее президент Белоруссии заявил, что глава Комитета госбезопасности республики Валерий Вакульчик был уволен из-за ситуации с задержанием 33 граждан России в конце июля. Об этом сообщил главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Мы спросили, из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он (Лукашенко – прим. ред.) сказал "да"», — цитирует Бабаяна РИА ФАН.