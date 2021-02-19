Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова, президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Москве в ближайший понедельник, 22 февраля. По его словам, переговоры ожидаются «весьма продолжительные».
Ранее предстоящую встречу в начале 20-х чисел февраля анонсировал Александр Лукашенко. Он также предложил провести заседание Высшего государственного совета Союзного государства для обсуждения текущей ситуации. Среди возможных тем президент Белоруссии назвал западные санкции, по поводу которых, по его словам, «не стоит париться», а также общую ситуацию в мире. Как подчеркнул Лукашенко, он едет в Москву не для того, чтобы просить очередной кредит.
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