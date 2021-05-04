Лукашенко массово лишил званий бывших силовиков за дискредитирующие поступки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что белорусский лидер подписал соответствующий указ, согласно которому экс-военные и силовики будут лишены званий за дискредитирующие проступки: указанные лица в период обострения общественно-политической обстановки в Белоруссии «проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей».

Как указано в сообщении, отдельные военнослужащие и сотрудники с целью дестабилизировать ситуацию в республике «нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес».

Кроме того, в отношении ряда экс-сотрудников белорусских силовых структур расследуются уголовные дела, в том числе, связанные с организацией актов терроризма.

