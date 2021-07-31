Лукашенко и патриарх Кирилл по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и России и вопрос межконфессиональных отношений. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что беседа состоялась поздно вечером в пятницу.

«В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. А акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И конечно, обсудили собеседники положение дел в Церкви в целом», — говорится в сообщении.

