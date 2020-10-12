Лукашенко готов отдать до 70 полномочий президента

Более 70 полномочий президента Белоруссии предлагается перераспределить от главы государства на все уровни власти. Об этом лидер республики Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад членов правительства по развитию национальной налоговой системы, сообщает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, вопрос о перераспределении полномочий требует отдельного обсуждения, однако сама его постановка по сути верна. «Правительство и другие органы власти надо догружать (полномочиями), снимать с Президента несвойственные вопросы», - завил глава государства.

Что касается налоговой системы, то она, по словам Лукашенко, должна быть простой и понятной для всех белорусов. В республики в рамках цифровизации планируется создать единую систему интеллектуальной обработки данных, сформировать базы данных о доходах и расходах граждан, расширить спектр электронно-цифровых сервисов.

