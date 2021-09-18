Лукашенко: Белосток и Вильнюс - белорусские земли
Белоруссия не предъявляет территориальных претензий странам-соседям несмотря на то, что город Белосток в Польше и столица Литвы Вильнюс исторически — белорусские земли. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе выступления на форуме патриотических сил «Символ единства» по случаю Дня народного единства.
Фрагмент речи белорусского президента опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Я повторю [то], что говорил не раз: соседи нам даны от бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает», — подчеркнул Лукашенко.
По словам белорусского лидера, Минск «даже не напоминает», что «Белосток и Белосточчина — это белорусские земли», как и Вильнюс и «земли вокруг».
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