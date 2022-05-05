Лукашенко: Белоруссия перешла на торговлю с РФ российскими рублями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна перешла на расчеты с РФ российскими рублями. Об этом сообщает Associated Press.
По словам Лукашенко, расчеты в рублях РФ проводятся, в том числе, за поставку нефти и газа. Он добавил, что ранее оплата производилась в долларах США.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд западных стран в связи с этим выразили протест, поскольку, согласно документам, оплата должна производиться в долларах и евро.
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