Лукашенко: Белоруссия готова стать активным участником БРИКС
24 октября 202413:45
Белоруссия полностью разделяет философию БРИКС. Об этом на заседании в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, Минск идёт к объединению «с конкретными идеями и проектами», которые «призваны содействовать решению общечеловеческих проблем».
«Мы готовы стать активным участником», - заключил белорусский лидер.
Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что азиатская страна хотела бы стать полноправным членом БРИКС, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru