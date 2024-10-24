Лукашенко: Белоруссия готова стать активным участником БРИКС

Белоруссия полностью разделяет философию БРИКС. Об этом на заседании в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что примет участие в выборах президента в 2025 году

По его словам, Минск идёт к объединению «с конкретными идеями и проектами», которые «призваны содействовать решению общечеловеческих проблем».

«Мы готовы стать активным участником», - заключил белорусский лидер.

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что азиатская страна хотела бы стать полноправным членом БРИКС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БриксБелоруссияАлександр Лукашенко

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