Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в формате «один на один»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в формате «один на один». Они встретятся перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

Как заметил белорусский лидер, в ходе встречи в рамках ВГС предстоит серьёзный и принципиальный разговор, передаёт агентство БЕЛТА. По словам Лукашенко, они с Путиным будут готовы внести изменения в повестку непосредственно на заседании Высшего госсовета, в случае необходимости.

Заседание ВГС пройдёт в ближайшее время, дату ещё согласовывают. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на утверждение будет вынесен проект документа о новом трехлетнем периоде для реализации положений Договора о создании Союзного государства.

