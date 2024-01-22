Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в формате «один на один»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в формате «один на один». Они встретятся перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.
Как заметил белорусский лидер, в ходе встречи в рамках ВГС предстоит серьёзный и принципиальный разговор, передаёт агентство БЕЛТА. По словам Лукашенко, они с Путиным будут готовы внести изменения в повестку непосредственно на заседании Высшего госсовета, в случае необходимости.
Заседание ВГС пройдёт в ближайшее время, дату ещё согласовывают. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на утверждение будет вынесен проект документа о новом трехлетнем периоде для реализации положений Договора о создании Союзного государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru