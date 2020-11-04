Люди собрались на Таймс-сквер в ожидании итогов выборов в США
В США продолжаются президентские выборы.
В Нью-Йорке, на знаменитой площади Таймс-сквер, собрались люди в ожидании результатов голосования, передает РИА Новости.
На месте работают журналисты, несут дежурство полицейские.
3 ноября в США проходят выборы президента США. Среди кандидатов - действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник Джо Байден.
Также американцы выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.
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