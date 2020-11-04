Люди собрались на Таймс-сквер в ожидании итогов выборов в США

В США продолжаются президентские выборы.

В Нью-Йорке, на знаменитой площади Таймс-сквер, собрались люди в ожидании результатов голосования, передает РИА Новости.

На месте работают журналисты, несут дежурство полицейские.

3 ноября в США проходят выборы президента США. Среди кандидатов - действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник Джо Байден.

Также американцы выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Таймс-Сквер,Нью-Йорк
ТЕГИ:ПолитикаСШАВыборы Президента США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры