Любовь Соболь заключили под домашний арест до 23 марта

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест юриста Фонда борьбы с коррупцией (в России признан иностранным агентом) Любовь Соболь в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений на акции 23 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Под домашний арест также отправлен брат оппозиционера Алексея Навального Олег, а также координатор штаба Навального Олег Степанов. Все они останутся под арестом до 23 марта. Кроме того, такая же мера пресечения избрана для главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой.

Данная мера запрещает арестованным покидать место своего проживания, общаться с людьми без согласования со следователем, пользоваться средствами связи, включая телефон, почту и интернет.

