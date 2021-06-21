«Любимые грабли». Захарова прокомментировала санкции ЕС против Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз, продлевая санкции против Крыма и Севастополя, знает, каким будет ответ России.
«Знают, но все равно ищут любимые грабли», - написала Захарова в Telegram.
Она подчеркнула, что Крым по Конституции является частью России, а соответствующее решение было принято на референдуме, результаты которого «переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может»,
Ранее во вторник стало известно, что Совет ЕС продлил до 23 июня 2022 года санкции в отношении Крыма. Санкции, в частности, запрещают европейским компаниям взаимодействовать с предприятиями Крыма и Севастополя, касаются торговли, туристического сектора и некоторых видов инвестиций.
Ограничительные меры в отношении Крыма были приняты странами Евросоюза летом 2014 года в рамках решения ЕС не признавать предполагаемую аннексию Крыма.
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