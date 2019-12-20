Лукашенко объявил о договоренности с Россией по газу и нефти

Москва и Минск достигли концептуальной договорённости по энергоносителям в рамках Союзного государства. Об этом объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам сегодняшних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Цена вопроса и финансовая составляющая, по словам Лукашенко, будут определены в течение нескольких дней. В будущем году Белоруссия приобретет у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, приводит РИА Новости цифры, озвученные Лукашенко. Он утверждает, что цены будут не выше уровня текущего года.

Ранее Александр Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией, сообщают argumenti.ru. При этом он признал, что двум странам еще «есть над чем работать» в ответ на реплику Владимира Путина о том, что Союзный договор в целом ряде вопросов не выполняется.

