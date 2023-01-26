Лондон намерен поставить танки Challenger 2 на Украину до конца марта

В Великобритании поставили цель доставить танки Challenger 2 на Украину до конца марта. Об этом заявил замглавы Минобороны королевства Алекс Чак, выступая перед депутатами британского парламента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

Чак также рассказал, что до этого украинские военнослужащие пройдут ускоренные курсы обучения, на которых они научатся управлять этими танками, а также поддерживать их боеспособность.

Ранее стало известно, что Великобритания отправит Украине 100 единиц бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиТанкиУкраинаВеликобритания
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