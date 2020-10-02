Ливан и Израиль договорились о демаркации границ

Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил о заключении рамочного соглашения с Израилем по демаркации морской и сухопутной границы, сообщает The New York Times.



На пресс-конференции Берри сообщил, что при посредничестве США достигнуто соглашение о проведении непрямых переговоров в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане, целью которых будет демаркация морской и сухопутной границы. Он добавил, что по итогам переговоров может быть подписано двустороннее пограничное соглашение.



Пресс-служба израильского министерства энергетики подтвердила, что переговоры могут начаться после завершения 9 октября еврейского праздника Суккот. Переговоры, которые от израильской стороны будет вести министр энергетики Юваль Штайниц, пройдут при посредничестве США, добавили в министерстве. «Наша цель - положить конец спору о демаркации экономических вод между Израилем и Ливаном», – заявил в четверг Штайниц.



Госсекретарь Майк Помпео поздравил стороны с подписанием соглашения, сказав в своем заявлении, что дискуссия «имеет потенциал для достижения большей стабильности, безопасности и процветания как для ливанских, так и для израильских граждан».



Морская граница между двумя соседними странами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена. В соответствии с условиями перемирия от 1949 года определена только сухопутная граница между Ливаном и Израилем.

