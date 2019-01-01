Нарусова: В Совете Федерации регулярно сбоит система голосования!
Сенатор рассказала НСН, как ненадежная система голосования Совфеда повлияла на итоги голосования по закону о "надежном интернете".
Во время голосования в Совете Федерации по законопроекту о безопасном и устойчивом Рунете всего четыре сенатора выступили против, а один воздержался. Инициативу о суверенном интернете поддержали 151 член Совфеда, однако одна из них, видимо, так делать не планировала.
Сенатор Людмила Нарусова рассказала НСН, что в верхней палате произошел технический сбой, в результате которого ее голос «против» засчитался, как голос «за». Однако парламентарий не увидела в этой ошибке большой проблемы, т.к. сенаторы, по ее словам давно привыкли к постоянным сбоям системы голосования Совфеда.
«Технический сбой всегда бывал и будет, наверное. Были проблемы с электричеством, лифты не работали, регистрации не было. Ну и что из этого делать? Я написала заявление, чтобы в связи с этой аварией, включили в список мой голос против. Всё, нет проблемы. Абсолютно [техническая неполадка]. Здесь нет никакого предумышленного чего-то», — сказала Нарусова.
Сенатор утверждает, что такое случалось неоднократно и ранее, и всегда, когда член Совфеда заявлял о сбое в системе голосования и просил изменить свой голос в листе на сайте Совета Федерации, ему шли навстречу.
Отметим, что к моменту публикации материала в опубликованных на сайте Совфеда результатах голосования по законопроекту о суверенном интернете голос Людмилы Нарусовой все еще записан как «за».
Напомним, законопроект о суверенном Рунете предполагает создание в стране инфраструктуры, которая позволит работать российским интернет-ресурсам в условиях, если их отключат от зарубежных серверов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене