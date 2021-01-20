Лидер «Справедливой России» озвучил название объединенной партии
Лидер партии «Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» у новой фракции будет длинное и короткое название, сообщает ТАСС.
По словам политика, новый политический союз, «с большой долей вероятности», будет называться «Справедливая Россия - за правду».
Миронов отметил, что объединение происходит на базе «Справедливой России» и у новой партии будет один председатель. Он выразил надежду, что будет поддержана его кандидатура.
Политик также добавил, что объединение происходит в преддверии выборов в Госдуму и не исключил, что после них могут произойти более крупные слияния. Кроме того, Миронов призвал КПРФ И ЛДПР присоединиться к борьбе против «политического монополизма» «Единой России».
Об возможном объединении партий стало известно в конце 2020 года, сообщает RT. Глава справедливороссов Сергей Миронов неоднократно подтверждал, что ведёт переговоры с разными партиями.
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