Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что НАТО не будут ввязываться в военный конфликт с Россией из-за событий на Украине.

«Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон», - цитирует Йоханниса РИА Новости.

Румынский лидер отметил, что ситуация остается напряженной, а у страны еще и самая длинная граница с Украиной из союзников НАТО.

«Явно находимся в особом положении, но мы настроены на любой сценарий», - отметил президенты Румынии, выразив надежду на мирные переговоры Москвы и Киева.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной в том формате, в каком они начались весной невозможны. Теперь они возможны на условиях капитуляции киевского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

