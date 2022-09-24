Лидер Румынии заявил, что НАТО не будет воевать с Россией
Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что НАТО не будут ввязываться в военный конфликт с Россией из-за событий на Украине.
«Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон», - цитирует Йоханниса РИА Новости.
Румынский лидер отметил, что ситуация остается напряженной, а у страны еще и самая длинная граница с Украиной из союзников НАТО.
«Явно находимся в особом положении, но мы настроены на любой сценарий», - отметил президенты Румынии, выразив надежду на мирные переговоры Москвы и Киева.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной в том формате, в каком они начались весной невозможны. Теперь они возможны на условиях капитуляции киевского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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