Лидер оппозиции призвал возводить баррикады у парламента Армении
Лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал блокировать здание армянского парламента до отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.
Манукян заявил своим сторонникам о необходимости сооружать баррикады на улицах Еревана и перекрыть входы в здание, пока депутаты не проголосуют за отставку премьера.
«Упустить этот момент - значит потерять родину», - подчеркнул политик.
Представитель объединённой оппозиции Армении Ишхан Сагателян, в свою очередь, заявил, что «десятки тысяч граждан Армении поддерживают начальника генштаба, военных, командиров» и готовы стоять на улице до тех пор, пока Пашинян не уйдёт в отставку.
Ранее глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, премьер заявил, что если президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение об увольнении Гаспаряна, то присоединится к госперевороту.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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