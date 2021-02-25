Лидер оппозиции призвал возводить баррикады у парламента Армении

Лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал блокировать здание армянского парламента до отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Манукян заявил своим сторонникам о необходимости сооружать баррикады на улицах Еревана и перекрыть входы в здание, пока депутаты не проголосуют за отставку премьера.

«Упустить этот момент - значит потерять родину», - подчеркнул политик.

Представитель объединённой оппозиции Армении Ишхан Сагателян, в свою очередь, заявил, что «десятки тысяч граждан Армении поддерживают начальника генштаба, военных, командиров» и готовы стоять на улице до тех пор, пока Пашинян не уйдёт в отставку.

Ранее глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, премьер заявил, что если президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение об увольнении Гаспаряна, то присоединится к госперевороту.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

