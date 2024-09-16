Лидер армянского оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян впервые посетил Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик прибыл в Донецк с делегацией, визит был организован по инициативе местной армянской общины.

«Беспрецедентное посещение, потому что до этого из Армении никакая делегация политическая не посещала», — отметил Теванян.

По его словам, поездка стала знаком, что в Армении есть силы, выступающие за укрепление отношений с Россией.

Армянская делегация провела совместное совещание с членами парламента ДНР. Стороны подчеркнули важность развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по поводу недопущения развития в Армении таких же негативных последствий, как на Украине.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденную Карловку, пишет RT.

