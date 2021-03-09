Лидер ЛДПР пригрозил депутатам от партии «билетом в один конец»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в преддверии выборов члены фракции должны быть «вместе с лидером партии», сообщает РИА Новости.
Политика возмутило отсутствие глав думских комитетов из фракции ЛДПР, в том числе главы комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, которого лидер партии пообещал наказать осенью.
«Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаёк попивают... В сентябре накажем - не будет председателем комитета», - заявил Жириновский, слова которого передает Ura.ru.
Лидер ЛДПР добавил, что члены фракции должны «идти в наступление». Кроме того, Жириновский потребовал от депутатов, представляющих партию, предоставить отчёты как за последние два месяца, так и за весенние месяцы. В противном случае политик пообещал им «билет в один конец, домой».
Ранее Жириновский предложил наградить создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» государственной премией и номинировать на Нобелевскую премию по медицине, сообщает RT. По его словам, создание препарата является «эпохальным событием».
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