Лидер армянской оппозиции отказался участвовать в организованных Пашиняном выборах

Бывший глава армянского правительства и экс-глава Минобороны Армении Вазген Манукян заявил, что «не существует конфигурации» для его участия в выборах, организованных премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает ТАСС.

«Такое просто невозможно», - подчеркнул он.

Ранее на заседании совета 17 оппозиционных партий Армении было принято решение выдвинуть Манукяна на пост премьер-министра переходного правительства страны.

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе Манукян призвал премьер-министра республики Пашиняна уйти в отставку и передать власть армии.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении, вступило в силу 10 ноября. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы.

