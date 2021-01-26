Лидер армянской оппозиции отказался участвовать в организованных Пашиняном выборах
Бывший глава армянского правительства и экс-глава Минобороны Армении Вазген Манукян заявил, что «не существует конфигурации» для его участия в выборах, организованных премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает ТАСС.
«Такое просто невозможно», - подчеркнул он.
Ранее на заседании совета 17 оппозиционных партий Армении было принято решение выдвинуть Манукяна на пост премьер-министра переходного правительства страны.
Во время боевых действий в Нагорном Карабахе Манукян призвал премьер-министра республики Пашиняна уйти в отставку и передать власть армии.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении, вступило в силу 10 ноября. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы.
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