«Либо захватим»: В Пентагоне призвали Иран передать США обогащенный уран

США точно знают, что у Ирана есть обогащённый уран. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

СМИ: Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране

По его словам, либо Тигеран добровально передаст его Вашингтону, либо американцы «сами заберут, если понадобится», намекнув на операцию по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Если нам придётся сделать что-то, как в операции «Полуночный молот», то США оставляют для себя такую возможность», - заключил он.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что администрация американского лидера Дональда Трампа изучает возможность военной операции по вывозу из Ирана примерно 450 кг урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
