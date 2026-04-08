«Либо захватим»: В Пентагоне призвали Иран передать США обогащенный уран
США точно знают, что у Ирана есть обогащённый уран. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, либо Тигеран добровально передаст его Вашингтону, либо американцы «сами заберут, если понадобится», намекнув на операцию по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Если нам придётся сделать что-то, как в операции «Полуночный молот», то США оставляют для себя такую возможность», - заключил он.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что администрация американского лидера Дональда Трампа изучает возможность военной операции по вывозу из Ирана примерно 450 кг урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня
- Достоевский, Пушкин и Толстой: Какие исторические личности были лудоманами
- В российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»
- В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора Чибиса
- «Как на пластмассе»: Как безопасно открыть мотосезон
- Психолог раскрыла, как должны выглядеть «Добрые игры» в детских садах
- «Роскосмос» перенёс первый пуск ракеты «Старт-1М»
- Психиатр Шуров: На ставках нельзя заработать, это лишь эмоция
- Курица и золотые яйца: Почему глава Верховного суда заговорил о справедливости в мире