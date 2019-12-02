Летчики самолета Путина посадили судно в Бишкеке в сильный туман
Самолет с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке пришлось сажать во время густого тумана, сообщает Ura.ru. Об посадке в непростых условиях рассказали сами пилоты президентского самолета.
Как рассказали летчики, перед посадкой изменения погоды происходили с разницей буквально в несколько минут, а во время снижения самолета условия ухудшились еще больше. Однако пилоты отметили, что решение произвести посадку в таких условиях нельзя назвать рискованным.
Часть маршрута, пишут «Дни.ру», из-за плохой видимости пришлось контролировать с помощью ноутбука.
Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин во время длительных перелетов работает с документами, смотрит новости или читает. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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