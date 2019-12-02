Летчики самолета Путина посадили судно в Бишкеке в сильный туман

Как рассказали летчики, перед посадкой изменения погоды происходили с разницей буквально в несколько минут, а во время снижения самолета условия ухудшились еще больше. Однако пилоты отметили, что решение произвести посадку в таких условиях нельзя назвать рискованным.

Часть маршрута, пишут «Дни.ру», из-за плохой видимости пришлось контролировать с помощью ноутбука.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин во время длительных перелетов работает с документами, смотрит новости или читает. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

