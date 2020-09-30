Летают парами: В Армении рассказали об истребителях F-16 в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в зоне карабахского конфликта выполняют полеты турецкие истребители F-16.

Ованнисян отметил, что не хочет говорить о количестве турецких самолётов, однако уточнил, что они летают парами и поддерживают связь с самолетом техподдержки, который находится по ту сторону армяно-турецкой границы, сообщает РИА Новости.

Также Ованнисян добавил, что Ереван готов предоставить международным экспертам доказательства того, что именно турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25 - инцидент произошёл накануне над воздушным пространством Армении. По его словам, на расстоянии 60 км сделать это мог только F-16, оснащённый ракетами AMRAAM, которые могут поражать цели на расстоянии 90-100 км.

Баку и Анкара опровергают сообщения Минобороны Армении. В частности, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что информация Еревана является «очередной дезинформацией», передаёт «Интерфакс - Азербайджан».

