Летают парами: В Армении рассказали об истребителях F-16 в Карабахе
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в зоне карабахского конфликта выполняют полеты турецкие истребители F-16.
Ованнисян отметил, что не хочет говорить о количестве турецких самолётов, однако уточнил, что они летают парами и поддерживают связь с самолетом техподдержки, который находится по ту сторону армяно-турецкой границы, сообщает РИА Новости.
Также Ованнисян добавил, что Ереван готов предоставить международным экспертам доказательства того, что именно турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25 - инцидент произошёл накануне над воздушным пространством Армении. По его словам, на расстоянии 60 км сделать это мог только F-16, оснащённый ракетами AMRAAM, которые могут поражать цели на расстоянии 90-100 км.
Баку и Анкара опровергают сообщения Минобороны Армении. В частности, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что информация Еревана является «очередной дезинформацией», передаёт «Интерфакс - Азербайджан».
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